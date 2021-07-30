За перший місяць роботи ринку землі в Україні вже уклали 2901 угоду на загальну суму 210 млн грн. За словами міністра аграрної політики Романа Лещенка, середня ціна одного гектара сільськогосподарської землі в Україні становить 40 тис. грн.

Як повідомила у п’ятницю, 30 липня, прес-служба Мінагрополітики, за 30 днів роботи ринку в Україні продали земельних ділянок площею 5324 га на суму 210 млн грн. Найбільше землі придбали у Полтавській, Тернопільській та Кіровоградській областях, але продажі відбуваються у всій країні.

За словами першого заступника міністра юстиції Євгенія Горовця, доступ до Державного земельного кадастру вже мають понад 4 тис. нотаріусів. Доступ до нього необхідний для перевірки дотримання покупцем обмеження у 100 га «в одні руки».

За його словами, моніторинг земель засвідчив відсутність ажіотажу на ринку земель сільськогосподарського призначення, а також відсутність суттєвої зміни динаміки ринку в порівнянні із періодом до 1 липня 2021 року.

Як розповів перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Мірошниченко, моніторинг дозволив виявити, що станом на 1 липня понад сто юридичних осіб та понад тисяча фізичних осіб володіли від ста гектарів сільгоспземель, багато з них – більш як тисячею гектарів. Однак він наголосив, що з 1 липня 2021 року така концентрація земель сільськогосподарського призначення стає неможливою.

Нагадаємо, що ринок землі в Україні почав працювати 1 липня. Про те, як продати свій пай і скільки на цьому можна заробити, читайте у нашому матеріалі.