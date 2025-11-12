Українці дедалі частіше здають свої паї

З моменту запуску земельних аукціонів у системі «Прозорро.Продажі» у листопаді 2021 року в Україні продали або здали в оренду понад 30 тисяч земельних ділянок. Сукупна вартість угод за цей час сягнула майже 8 млрд грн – це ціна продажу та щорічної оренди земель різного призначення, повідомили у «Прозорро.Продажі».

До проведення торгів долучилися понад 3 тисячі організаторів – це і територіальні громади, і державний «Земельний банк», і приватні виконавці та власники ділянок. Більшість угод стосувалися земель сільськогосподарського призначення. Лідером за доходами став державний «Земельний банк», який провів майже тисячу аукціонів. Переможці цих торгів щороку сплачують близько 1,1 млрд грн до державного та місцевих бюджетів.

До трійки лідерів також увійшли:

Окнянська громада Одеської області, яка завдяки 146 аукціонам отримує майже 30,2 млн грн щорічно;

Буринська громада Сумщини, що має близько 15,9 млн грн надходжень від оренди 294 ділянок.

Найактивніші торги відбувалися в Одеській області, де громади та «Земельний банк» реалізували близько 2 тисяч сільськогосподарських ділянок. Далі у рейтингу – Львівщина (1,4 тис.) та Сумщина – (1,1 тис.).

Найдорожчою стала ділянка «Земельного банку» площею майже 4000 гектарів у Кіровоградській області, її оренда щороку приноситиме понад 65,5 млн грн. Серед земель іншого призначення рекорд встановила Мурованська громада на Львівщині, яка продала 50 гектарів промислових територій за 102,7 млн грн.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дениса Башлика, електронні торги докорінно змінили управління землею: аукціони забезпечують прозорість, конкуренцію та ринкове ціноутворення, що дозволяє громадам отримувати максимальні доходи і зменшує корупційні ризики.

За оцінками Мінекономіки, кожна третя гривня додаткових надходжень до місцевих бюджетів надходить саме завдяки відкритим аукціонам.