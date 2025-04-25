ЖК MHouse на вул. Липинського у Львові

За підсумками 2024 року, площа прийнятого в експлуатацію житла в Україні зросла на 32% і становила 9,8 млн м2. Це вражаюче зростання для ринку, пише GMK Center.

Найбільше житла прийнято в експлуатацію в регіонах, що віддалені від зони бойових дій, що логічно. Трійка лідерів виглядає так:

Київ – 1,41 млн м 2 або 14,5% від загального обсягу;

або 14,5% від загального обсягу; Київська область – 1,95 млн м 2 або 19,9%;

або 19,9%; Львівська область – 1,06 млн м2 або 10,9%.

Найкращі рішення стартують з вибору комфортного простору для себе. Затишний квартал MHouse від компанії «Інтергал Буд» – ідеальний вибір. Будинки комфорт-класу дозволяють користуватися всіма перевагами міського життя. Водночас завдяки розташуванню кварталу в дуже спокійному районі, можна насолоджуватися тишею та близькістю до природи.

Київ залишається найбільшим діловим центром України, де постійно є попит на житло на первинному ринку. Київська область – це більш доступне житло з хорошою транспортною інфраструктурою водночас. А Львів та Львівщина залучають переселенців та інвесторів.

Також зростання показали Закарпатська та Івано-Франківська області. Тут сценарій приблизно такий же, як на Львівщині.