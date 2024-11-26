Рівненська АЕС обрала переможцем тендеру ТОВ «Західелектромонтаж»

Рівненська атомна електростанція уклала угоду на 1,70 млрд грн, яка передбачає комплексне будівництво захисної споруди у Вараші. Проте деталі контракту не розкривають. Про це повідомило 25 листопада видання «Наші гроші», що займається журналістськими розслідуваннями.

Рівненська АЕС замовила будівництво захисної споруди 21 листопада. На сайті держзакупівель Prozorro йдеться, що усі роботи до липня 2026 року має виконати фірма «Західелектромонтаж». Інші подробиці «Енергоатом» засекретив згідно урядової постанови до закінчення воєнного стану.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Західелектромонтаж» зареєстроване у 2009 році в Луцьку. Спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, електромонтажних роботах, інжинірингу тощо. Власником фірми є Ігор Рогаля.

У вересні аналогічним чином РАЕС не розкривала подробиці тендеру на проєктування та будівництво захисних споруд, які передбачали антидроновий захист. Вартість того контракту становила 509 млн грн.

Додамо, що у травні 2024 року Державне агентство відновлення оприлюднило інформацію про будівництво захисних споруд ІІ-го рівня на найважливіших електричних підстанціях об’єднаної енергетичної системи України. Другий рівень захисту свідчить про те, що ці споруди здатні захистити об’єкти від прямого влучання БпЛА. Так, комапанія «Онур» вже розпочала будівництво відповідного захисту на електропідстанціях Львівщини.