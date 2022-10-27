Рівненська прокуратура через суд намагається повернути у власність міста протирадіаційне укриття. Йдеться про підвал однієї з будівель в мікрорайоні Ювілейний, який не мали права приватизовувати, оскільки такі об'єкти повинні бути у власності громади.

Про позов прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила у четвер, 27 жовтня. Точну адресу будівлі в прокуратурі не уточнюють. Відомо, що підприємець придбав у приватну власність 222 м2 підвального поверху, який є приміщеннями протирадіаційного укриття, а відтак не підлягає приватизації.

«Тому Рівненською окружною прокуратурою до Господарського суду Рівненської області пред’явлено позовну заяву в інтересах держави в особі Рівненської міської ради до Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, до фізичної особи-підприємця про визнання недійсним договору купівлі – продажу цілісного майнового комплексу та зобов’язання повернути у власність громади протирадіаційне укриття», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що прокурори Рівненщини перевіряють законність відчуження ще 10 споруд цивільного захисту.