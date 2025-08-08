Рівненські лікарі успішно прооперували чоловіка зі складним переломом хребта
Мешканець Хмельниччини травмувався, коли працював на кузові вантажівки
Фахівці Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка провели складну операцію мешканцю Хмельниччини, який впав з кузова вантажівки. У чоловіка діагностували низку переломів, зокрема, у хребті. Завдяки хірургічному втручанню пацієнт уже наступного дня зміг самостійно рухатися. Про це повідомила пресслужба медзакладу у пʼятницю, 8 серпня.
За інформацією лікарів, мешканець Хмельниччини травмувався під час роботи. Чоловік перебував на кузові вантажного автомобіля, не втримався та впав із висоти 2,5-3 метрів. Чоловік розповів, що після інциденту перебував у свідомості й відчував сильний біль.
«Чоловік працює та проживає на Хмельниччині, але, зважаючи на важкість і характер травми, його доправили до Рівненського обласного центру ортопедії, травматології та вертебрології. Лікарі одразу розпочали проводити необхідні обстеження, під час яких встановили, що хворий має поєднану травму: перелом трьох грудних хребців, множинний перелом ребер та перелом грудини», – повідомляють у медзакладі.
Ортопеди-травматологи Богдан Мироник та Назарій Савчук виконали транспедикулярну фіксацію хребта, під час якої за допомогою десяти гвинтів і стержнів зафіксували його. Такий метод лікування дозволяє надійно закріпити пошкоджені хребці та захистити спинний мозок для відновлення стабільності хребта та покращення якості життя пацієнта.
«Наступного дня чоловік був активізований, а за кілька днів самостійно рухався. Наразі продовжує відновлюватися вдома», – додають у лікарні.