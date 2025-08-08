Ортопед-травматологи виконали пацієнту транспедикулярну фіксацію хребта

Фахівці Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка провели складну операцію мешканцю Хмельниччини, який впав з кузова вантажівки. У чоловіка діагностували низку переломів, зокрема, у хребті. Завдяки хірургічному втручанню пацієнт уже наступного дня зміг самостійно рухатися. Про це повідомила пресслужба медзакладу у пʼятницю, 8 серпня.

За інформацією лікарів, мешканець Хмельниччини травмувався під час роботи. Чоловік перебував на кузові вантажного автомобіля, не втримався та впав із висоти 2,5-3 метрів. Чоловік розповів, що після інциденту перебував у свідомості й відчував сильний біль.

«Чоловік працює та проживає на Хмельниччині, але, зважаючи на важкість і характер травми, його доправили до Рівненського обласного центру ортопедії, травматології та вертебрології. Лікарі одразу розпочали проводити необхідні обстеження, під час яких встановили, що хворий має поєднану травму: перелом трьох грудних хребців, множинний перелом ребер та перелом грудини», – повідомляють у медзакладі.

Ортопеди-травматологи Богдан Мироник та Назарій Савчук виконали транспедикулярну фіксацію хребта, під час якої за допомогою десяти гвинтів і стержнів зафіксували його. Такий метод лікування дозволяє надійно закріпити пошкоджені хребці та захистити спинний мозок для відновлення стабільності хребта та покращення якості життя пацієнта.

«Наступного дня чоловік був активізований, а за кілька днів самостійно рухався. Наразі продовжує відновлюватися вдома», – додають у лікарні.