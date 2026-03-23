У Рівненській обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка нейрохірурги провели унікальні та високотехнологічні операції на судинах мозку. Одного з пацієнтів врятували від паралічу після непоміченої закупорки сонної артерії. Про це у понеділок, 23 березня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, 59-річний чоловік кілька тижнів відчував симптоми, схожі на інсульт, – слабкість та порушення координації. Спочатку його обстежили за місцем проживання, але небезпечний стан не виявили. У РОКЛ після додаткових досліджень діагностували закупорення внутрішньої сонної артерії, яка часто залишається непоміченою та може призвести до інсульту.

Пацієнт спершу обрав консервативне лікування, але коли ліва частина тіла була практично паралізована, погодився на операцію. Хірурги проводили втручання майже шість годин. Уже на 11-й день після операції чоловік самостійно рухався, сидів та повністю себе обслуговував. Надалі йому відновлюватимуть рухи у плечі.

У медзакладі також прооперували 64-річного пенсіонера, у якого через повне закриття сонної артерії вже було кілька інсультів і виник частковий параліч. Його стан ускладнювали діабет, атеросклероз та надмірна вага. Під час пʼятигодинної операції лікарям вдалося відновити кровопостачання мозку. Наразі чоловік почав рухати ногою та частково рукою.