Пухлина виявилася доброякісною та була повністю видалена

У Рівненському обласному протипухлинному центрі провели складну операцію з видалення 4-кілограмової пухлини з черевної порожнини пацієнтки. На сьомий день після втручання жінку виписали додому. Про це у понеділок, 9 березня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, пацієнтка звернулася зі скаргами на поступове збільшення живота та дискомфорт. Після обстежень у неї виявили об’ємне новоутворення, яке виявилося доброякісним.

«Після ретельної підготовки та додаткових обстежень пацієнтці виконали оперативне втручання. Пухлина виявилася доброякісною та була повністю видалена. Її вага становила понад чотири кілограми», – зазначили в протипухлинному центрі.

Операцію проводили двоє хірургів-онкологів. Пацієнтку у задовільному стані виписали на сьомий день після втручання. Наразі її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Додамо, що у лютому фахівці Рівненського обласного протипухлинного центру успішно прооперували пацієнтку, в якої виявили 15-сантиметрову пухлину печінки. За словами медиків, випадок є рідкісним, адже за рік новоутворення збільшилося на 11 см.