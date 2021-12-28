Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) оштрафував футбольний клуб «Верес» з Рівного за те, що один з його футболістів давав інтерв’ю російською мовою.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі клубу, сума штрафу є «символічною для футболу» і становить «близько 10 тис. грн». Водночас повну суму штрафу, а також ім’я гравця, який давав інтерв’ю російською мовою, в клубі не назвали. Відомо лише, що інтерв’ю футболіст давав після матчу «Вереса» проти «Динамо», який відбувся 4 грудня.

«Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував рівненський Верес. Причина – порушення регламенту змагань щодо надання флеш-інтерв’ю футболістами державною мовою, яке було зафіксоване після матчу 17-го туру УПЛ Верес – Динамо. Рішення КДК УАФ оскарженню не підлягає», – повідомив офіційний сайт «Вереса» у понеділок, 27 грудня.

У зв’язку з цим, відтепер представники ФК «Верес» даватимуть інтерв’ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою. Таке рішення не стосується представників клубу, які є громадянами інших держав.

«Для тих футболістів, або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому на їхню думку рівні, «Верес» готовий організувати курси із вивчення української», – сказано у повідомленні рівненського «Вереса».