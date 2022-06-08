Віталій Гончар та Сергій Шморгун були засуджені за розбій, який вони вчинили у селі Городок на Волині в 2018 році

Рівненський апеляційний суд відпустив з-під варти двох засуджених за розбій. У жовтні 2018 року чоловіки напали на мешканця села Городок на Волині, побили його та викрали гроші. За це двоє фігурантів справи отримали по 7,5 років тюрми. Прокурор хотів оскаржити цей вирок та домогтись суворішого покарання, втім, захисники підсудних попросили суддю відпустити їх воювати на фронт. Суддя задовольнив це клопотання.

Чоловіки були засуджені на збройний напад, який вони вчинили 22 жовтня 2018 року в селі Городок Маневицького району, повідомляє «Рівне Вечірнє». Зловмисники, погрожуючи власникові помешкання вогнепальною зброєю, побили його і відібрали близько 1 тис. грн та 1,7 тис. доларів. Невдовзі трьох нападників завтримали, а 29 травня 2020 року Луцький міськрайонний суд призначив їм ув'язнення. Двоє фігурантів справи Віталій Гончар та Сергій Шморгун отримали по 7,5 років.

Нещодавно прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати вирок та збільшити строк ув’язнення Віталія Гончара та Сергія Шморгуна з 7 років 6 місяців на 10 років. На це адвокати підсудних подали клопотання з проханням відпустили їхніх клієнтів на фронт.

«Я поганий злочинець, але дуже добрий солдат і володію всіма видами стрілецької зброї. Дайте мені можливість приєднатися до лав Збройних сил України і боронити її територіальну цілісність», – зазначив Віталій Гончар.

Відомо, що 31-річний Віталій Гончар має спеціальність кулеметника. Він воював у зоні АТО протягом 2014-2015 років. У 39-річного Сергія Шморгуна військова спеціальність – мічман берегової охорони.

Суд вирішив відпустити двох чоловіків на фронт. «Оскільки оскаржуване судове рішення не набрало законної сили, а військові спеціальності, якими володіють Віталій Гончар та Сергій Шморгун, затребувані в зоні проведення воєнних дій, апеляційний суд застосував до обвинувачених норми статті 69 Кримінального кодексу України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом)», – зазначила речниця суду Олена Кузменко.

Відтак апеляційної інстанції звільнив з-під варти Віталія Гончара, який перебуває в Маневицькій виправній колонії, та Сергія Шморгуна, який перебував у Луцькому слідчому ізоляторі.