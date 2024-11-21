Юрія Колоса призначили головою районної державної адміністрації (на фото по центру ліворуч)

Новим очільником Рівненської районної державної адміністрації став Юрій Колос – колишній т.в.о. командувача ОК «Захід». Відповідний указ підписав 20 листопада президент України Володимир Зеленський.

Посада голови Рівненської районної державної адміністрації була вакантною з грудня 2023 року, відколи її залишив Олександр Коваль, який став начальником Рівненської ОВА. З тих пір обовʼязки керівника районної держадміністрації виконував перший заступник Володимир Леонов.

У четвер, 21 листопада, Юрія Колоса представили колективу. Новопризначеному керівнику поставили пріоритетне завдання – покращити мобілізаційну роботу.

Додамо, що Юрій Колос – полковник Збройних Сил України, а також колишній т.в.о. командувача Оперативного Командування «Захід». У відкритих джерелах інформації про посадовця обмаль. Проте відомо, що у серпні 2023 року Юрій Колос хотів взяти на поруки колишнього військового комісара Рівненщини Сергія Луцюка, якого судили за побиття підлеглого. Тоді полковник вступився за підсудного й стверджував, що обласний військкомат під керівництвом Луцюка гарно виконував усі завдання.