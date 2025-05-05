Рівненський міський суд виніс вирок Олександру Кошелєву за зберігання дитячої порнографії. На телефоні чоловіка правоохоронці вивили файли з забороним контентом, які він завантажив для власного використання. За скоєне обвинуваченому призначили два роки пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 30 квітня, під час обшуку у помешканні Олександра Кошелєва правоохоронці виявили в його телефоні файли з дитячою порнографією. За даними слідства, обвинувачений завантажував заборонені фото та відеозаписи з інтернету у період із 23 вересня 2023 року по 16 жовтня 2024 року.

У суді рівнянин повністю визнав свою провину і розкаявся. Пояснив, що зберігав порно для власного використання.

Суддя Марʼян Головчак визнав Олександра Кошелєва винним за ч.1 ст.301-1 КК України (умисне одержання доступу до дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) й призначив два роки пробаційного нагляду. Крім того, чоловік має сплатити 3 183 грн на користь держави за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.