За зберігання дитячого порно рівнянина засудили до дворічного пробаційного терміну
Чоловік зберігав заборонені фото та відеозаписи на своєму телефоні
Рівненський міський суд виніс вирок Олександру Кошелєву за зберігання дитячої порнографії. На телефоні чоловіка правоохоронці вивили файли з забороним контентом, які він завантажив для власного використання. За скоєне обвинуваченому призначили два роки пробаційного нагляду.
Як йдеться у вироку від 30 квітня, під час обшуку у помешканні Олександра Кошелєва правоохоронці виявили в його телефоні файли з дитячою порнографією. За даними слідства, обвинувачений завантажував заборонені фото та відеозаписи з інтернету у період із 23 вересня 2023 року по 16 жовтня 2024 року.
У суді рівнянин повністю визнав свою провину і розкаявся. Пояснив, що зберігав порно для власного використання.
Суддя Марʼян Головчак визнав Олександра Кошелєва винним за ч.1 ст.301-1 КК України (умисне одержання доступу до дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) й призначив два роки пробаційного нагляду. Крім того, чоловік має сплатити 3 183 грн на користь держави за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.