Рівненський міський суд виніс вирок Миколі Козачку за сутенерство. Обвинувачений втягував жінок у заняття проституцією та виступав посередником у їхньому звідництві з клієнтами. За скоєне чоловіку призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 4 липня, із грудня 2024 по березень 2025 року рівнянин Микола Козачок зводив клієнтів з жінками, які за грошову винагороду надавали послуги сексуального характеру. За даними слідства, зустрічі відбувалися в орендованих квартирах та іноді в готелях у Рівному. Вартість однієї послуги становила 3000 грн, обвинувачений отримував з цієї суми 500 грн.

Під час судового розгляду справи Микола Козачок повністю визнав свою провину та уклав із прокурорм відповідну угоду.

Суддя Наталія Гордійчук визнала рівнянина винним за ч. 2 ст. 302, ч.ч. 1,2 ст. 303 Кримінального кодексу України (створення або утримання місць розпусти, сутенерство), проте звільнила від основного покарання й призначила рік іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.