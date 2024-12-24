25 грудня в Україні та світі відзначають Різдво Христове. Це свято вважається одним із найголовніших серед вірян, оскільки саме в цей день народився Ісус Христос. «Вікна» пояснюють, які існують заборони у це велике свято.

У цей день не можна займатися хатніми справами. Краще подбати про це напередодні.

Не можна сваритися, лаятися, злитися.

На свято не радять купатися. Особливо приймати ванну чи ходити в лазню.

Також на Різдво не можна шити, вишивати та в’язати.

До столу не можна сідати у чорному одязі. Заборона стосується й старого одягу. Також не можна сідати у брудному одязі. Краще віддай перевагу світлим відтінкам вбрання.

Не можна відмовляти людям у допомозі, милостині.

Не можна залишати стіл порожнім.

Також у цей день заборонено ходити на полювання, риболовлю та різати домашню худобу.

Різдво – не найкращий день для стрижки чи гоління. Краще відкласти цю справу на інший день.