Не залишайте стіл порожнім: що не можна робити на Різдво
25 грудня в Україні та світі відзначають Різдво Христове. Це свято вважається одним із найголовніших серед вірян, оскільки саме в цей день народився Ісус Христос. «Вікна» пояснюють, які існують заборони у це велике свято.
Що не можна робити на Різдво
У цей день не можна займатися хатніми справами. Краще подбати про це напередодні.
Не можна сваритися, лаятися, злитися.
На свято не радять купатися. Особливо приймати ванну чи ходити в лазню.
Також на Різдво не можна шити, вишивати та в’язати.
До столу не можна сідати у чорному одязі. Заборона стосується й старого одягу. Також не можна сідати у брудному одязі. Краще віддай перевагу світлим відтінкам вбрання.
Не можна відмовляти людям у допомозі, милостині.
Не можна залишати стіл порожнім.
Також у цей день заборонено ходити на полювання, риболовлю та різати домашню худобу.
Різдво – не найкращий день для стрижки чи гоління. Краще відкласти цю справу на інший день.
Не можна зустрічати свято на самоті.