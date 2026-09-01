Неврологиня, к.м.н, Наталія Боженко

У багатьох людей різного віку, і молодих, і старших, бували моменти, коли після різкого вставання з ліжка в голові запаморочилося, в очах потемніло, а дехто навіть втрачав свідомість. За кілька хвилин все минало, але такий стан міг призвести до падіння, особливо у старших людей, забоїв, травм.

Що відбувається в організмі при переході з горизонтального положення у вертикальне? Різко падає тиск? Що робити, аби уникнути цих неприємних проявів? Що може зробити людина сама, а коли конче потрібна консультація лікаря? З цими та іншими запитаннями ZAXID.NET звернувся до неврологині, к.м. н., доцентки Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталії Боженко.

Що відбувається в організмі після різкого вставання з ліжка?

«Найчастіше така короткочасна реакція пов’язана не із запамороченням у вузькому неврологічному розумінні, а з ортостатичною непереносимістю – тимчасовим зменшенням кровопостачання головного мозку після переходу з горизонтального положення у вертикальне. Людина може відчути раптову слабкість, нестійкість, «туман» або потемніння в очах, шум у вухах, нудоту, серцебиття. Іноді виникає короткочасна втрата свідомості», – каже неврологиня.



За її словами, коли людина встає, сила тяжіння переміщує приблизно 300–800 мл крові до судин ніг і черевної порожнини. Через це на короткий час зменшуються повернення крові до серця, серцевий викид і артеріальний тиск. У нормі барорецептори – спеціальні «датчики тиску» в судинах – негайно активують компенсаторну реакцію: серце починає скорочуватися трохи частіше, а судини звужуються. Кровопостачання мозку швидко відновлюється. Якщо ця реакція запізнюється або є недостатньою, мозок протягом кількох секунд отримує менше крові. Звідси і потемніння в очах, запаморочення, хиткість і переднепритомний стан. Раптове значне зменшення мозкового кровотоку навіть на 6–8 секунд може спричинити непритомність.

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Чому це відбувається? Після тривалого лежання, пояснює неврологиня, організму потрібен певний час, щоб пристосувати кровообіг до вертикального положення. Ризик зростає, якщо людина:

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різко підводиться;

мало пила або втратила рідину через спеку, гарячку, блювання чи діарею;

довго перебувала в теплому приміщенні;

нещодавно приймала їжу;

має низький артеріальний тиск;

приймає ліки, що впливають на тиск, пульс або тонус судин.

Після масажу також може виникнути такий стан, бо людина певний час лежить нерухомо, розслабляється, а тепло та локальне розширення судин можуть посилити перерозподіл крові. Тому різке вставання з масажного столу іноді викликає таку ж реакцію.

Коли запаморочення може бути сигналом хвороби?

«Одиничний короткий епізод після різкого вставання може бути фізіологічною реакцією, особливо після недосипання, перегрівання або недостатнього споживання рідини. Проте повторні, тривалі або виражені епізоди можуть бути проявом ортостатичної гіпотензії (різке падіння тиску). Її діагностичною ознакою вважають стійке зниження систолічного артеріального тиску щонайменше на 20 мм рт. ст. або діастолічного — щонайменше на 10 мм рт. ст. протягом трьох хвилин після вставання. Для перевірки тиск і пульс вимірюють після п’яти хвилин лежання, а потім – у вертикальному положенні», – каже Наталія Боженко.



Причини ортостатичної гіпотензії:

недостатнє споживання рідини, крововтрата або анемія;

гарячка, блювання, діарея;

надмірне зниження тиску під дією ліків;

приймання сечогінних, судинорозширювальних, деяких антидепресантів, седативних засобів та препаратів для лікування хвороби Паркінсона;

порушення серцевого ритму або серцева недостатність;

цукровий діабет з ураженням автономних нервів;

хвороба Паркінсона та інші захворювання автономної нервової системи;

тривалий ліжковий режим і фізична декондиція.

«Самостійно скасовувати призначені препарати не можна: лікар має переглянути їх комбінації, дозування та час приймання». – налогошує лікарка.

У кого ортостатична гіпотензія виникає найчастіше?

Найуразливішими, каже неврологиня, є люди старшого віку, особливо після 65 років, пацієнти з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, серцево-судинними та нейродегенеративними захворюваннями, анемією, варикозною хворобою, зневодненням або множинною медикаментозною терапією.



У молодих людей короткочасне потемніння в очах також можливе – під час швидкого росту, після тривалого лежання, перегрівання, пропуску їжі, недостатнього споживання рідини або гострого захворювання. У молодих жінок додатковими чинниками можуть бути анемія та значні менструальні крововтрати.

Ортостатична гіпотензія підвищує ризик падінь, особливо у старших людей, тому повторні випадки не слід вважати нешкідливою віковою особливістю.

Що робити під час нападу: шість простих правил

Якщо після вставання потемніло в очах або з’явилася нестійкість:



1.Не намагайтеся продовжувати йти. Негайно сядьте або ляжте.

2.Якщо можливо, ляжте на спину і трохи підніміть ноги.

3.Послабте тісний одяг, забезпечте доступ свіжого повітря.

4.Після покращення не вставайте одразу: спочатку посидьте, а потім повільно підведіться, тримаючись за опору.

5.Якщо людина втратила свідомість, перевірте дихання, покладіть її у безпечне положення та викликайте екстрену допомогу, особливо якщо свідомість швидко не відновлюється або сталося травмування.

6.Непритомну людину не слід піднімати на ноги, садити її силоміць або давати воду, поки вона повністю не опритомніла.

Що робити, аби запобігти падінню?

І для старших людей, і для молодих корисно виробити просту послідовність:

Прокинутися → поворушити стопами → сісти на край ліжка → почекати 30–60 секунд → повільно встати з опорою.

Біля ліжка бажано мати настільну лампу, щоб у разі потреби ввімкнути світло, і стійку опору. Слід прибрати слизькі килимки та предмети, об які легко перечепитися.

Після масажу також варто спочатку повернутися на бік, сісти, кілька хвилин спокійно посидіти й лише потім вставати.

Важливо підтримувати достатнє споживання рідини, якщо лікар не обмежив його через серцеву або ниркову недостатність.

Не потрібно самостійно збільшувати кількість солі: це може зашкодити при гіпертензії, серцевих і ниркових захворюваннях.



Коли необхідно викликати швидку допомогу?

Запаморочення, втрата свідомосі може виникнути і з інших причин, які можуть свідчити про серйозні, а часом небезпечні для життя стани. Тому викликати швидку допомогу слід у випадках, коли запаморочення чи непритомність виникли:

під час фізичного навантаження або в положенні лежачи;

супроводжується болем у грудях, задишкою або вираженим серцебиттям;

поєднується зі слабкістю чи онімінням половини тіла, асиметрією обличчя, порушенням мовлення, двоїнням або раптовим сильним головним болем;

супроводжується судомами, тривалою дезорієнтацією або неповним відновленням свідомості;

призвело до значної травми;

виникло на тлі кровотечі;

повторюється протягом короткого часу;

сталося у людини з відомим серцевим захворюванням або порушенням ритму.