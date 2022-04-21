Росіяни можуть планувати обстріл залізниці у західних регіонах України, про це попередив Центр протидії дезінформації при РНБО у четвер, 21 квітня. Інформацію, яка навела на такі припущення, активно поширюють у російських Telegram-каналах.

Російські Telegram-канали, які пишуть про війну Росії проти України, почали публікувати повідомлення про те, що росіяни отримали координати залізничних мостів в Україні.

«У кількох проросійських Telegram-каналах, що здійснюють медіасупровід війни рф проти України, з’явилася інформація щодо отримання росіянами «повного і точного списку координат залізничних мостів Західної України». Водночас зазначається, що «мостоповалу быть», – повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як повідомляють в РНБО, інформація про місця розташування об’єктів залізничної інфраструктури України, йдеться про віадуки та залізничні мости, ніколи не була державною таємницею та є у відкритому доступі.



Варто наголосити, що експерти Центру протидії дезінформації не виключають, що такі інформаційні вкиди росіян можуть бути частиною інформаційно-психологічної війни. Мета таких повідомлень – нагнітання панічних настроїв серед українців, які перебувають в західних регіонах.

«Однак зважаючи на погрози щодо атак на натівські колони зі зброєю для України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану», – підсумували у Центрі протидії дезінформації.