В ніч на середу, 13 квітня, російські загарбники обстріляли одну із залізничних станцій в центральній частині України, повідомив голова «Укрзалізниці» Олександр Камишін. Водночас про яку саме залізничну станцію йдеться – він не уточнив, адже таку інформацію можуть оприлюднювати лише голови військових адміністрацій.

«Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів. Так, це привело до затримки цих поїздів. Найдовша затримка склала 7 год, 23 хв», – написав Камишін у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ніхто з пасажирів чи залізничників унаслідок обстрілу не постраждав.

Зазначимо, що російські загарбники регулярно руйнують ракетними ударами критичну інфраструктуру, яка використовується не лише для військових, але й для цивільних потреб. Так, наприклад, раніше росіяни ракетними ударами зруйнували залізничну станцію, а потім – залізничні колії в Павлограді Дніпропетровської області.

Крім того, 8 квітня росіяни завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, на якому в цей час перебували 4 тис. людей, більшість із яких намагалися евакуюватися з міста. Внаслідок цього удару загинули щонайменше 50 людей.