Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що з 15-20 лютого в Україні може бути нова хвиля зростання захворюваності на Covid-19. Про це пише «Укрінформ».

«Можемо спрогнозувати, що з 15-20 лютого можемо мати початок наступної хвилі. Для того, щоб її не було, людям треба вакцинуватися», – заявив Данілов.

Секртетар РНБО водночас підкреслив, що у разі вакцинації 75-85% населення країни перебіг захворювання буде значно легшим, і «можна буде навіть не помітити» росту захворюваності.

Данілов впевнений, що потрібно виходити на показник 300-400 тис. щеплень на добу, а також наголосив на необхідності запровадження бустерної дози.

На його думку, бустерну дозу треба починати з літніх людей. Данілов також додав, що штам «Омікрон» таки потрапить в Україну, але закликав не боятися його. Він пояснив, що хоч «Омікрон» є більш заразним, але протікає легше за «Дельту».