4 квітня 1965 народився американський актор Роберт Дауні молодший. Актор грав супергероя, детектива та навіть волохате чудовисько. І всіх вдало. Його першою роллю стала невелика роль цуценяти у фільмі його батька. Слава прийшла до нього після ролі Чапліна у фільмі Річарда Аттенборо. Однак у цей період в актора виникає наркотична залежність, через що після низки голосних скандалів його звільняють зі студій, а суд присуджує його до тюремного ув'язнення й примусового лікування. Проте він повернувся до професії та успішно продовжує працювати.

«Чаплін»

Chaplin, 1992, режисер – Річард Аттенборо

Відоме видавництво готується опублікувати автобіографію Чарлі Чапліна. Редактор приїжджає до Швейцарії, де живе геніальний комік, щоб поставити йому декілька запитань. Роберт ретельно готувався до ролі: вивчав міміку, жести, ходу свого персонажа. У підсумку актор отримав номінацію на «Оскар».

«Природжені вбивці»

Natural Born Killers, 1994, режисер – Олівер Стоун

Рознощик м'яса Міккі Нокс зустрічає красуню Мелорі. Парочка їздить Америкою та вбиває усіх, хто трапляється на їх шляху. Головні ролі зіграли Вуді Гаррельсон та Джульєтт Льюїс, але героя Дауні-молодшого неможливо забути. Він грає тележурналіста Вейна Гейла, одержимого ідеєю перетворити пригоди Міккі та Мелорі на захоплююче реаліті шоу. Тоді Стоун ще був добрим режисером, а не пропагандистом, і зняв фільм за сценарієм Квентіна Тарантіно. Картина викликала чимало суперечок, у деяких країнах її навіть заробонили.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Поцілунок навиліт»

Kiss Kiss Bang Bang, 2005, режисер – Шейн Блейк

Дрібний шахрай Гаррі Локгарт, рятуючись від поліції, потрапляє на кінопроби до нового детективного фільму. Мимоволі він справляє таке враження на продюсерів, що його беруть на роль. Там він потрапляє у чергові неприємності. Його партнером по фільму був Вел Кілмер, а прем’єра картини відбулась на Каннському кінофестивалі.

«Хутро: Уявний портрет Діани Арбус»

Fur: ​​An Imaginary Portrait of Diane Arbus, 2006, режисер – Стівен Шейнберг

Діана Арбус веде спокійне життя та виховує двох дітей. Але в якусь мить вона знайомиться з сусідом Лайонелом Свіні, який з ніг до голови вкритим хутром, і між ними виникають почуття. Фільм поставлений за мотивами біографії фотографки Діани Арбус, яка прославилася своїми знімками незвичних людей. Майже весь фільм Роберт Дауні ходить з обличчям, зарослим вовною, але примудряється бути переконливим. Його партнеркою у картині стала Ніколь Кідман.

«Зодіак»

Zodiac, 2007, режисер – Девід Фінчер

У Сан-Франциско з’являється серійний убивця. Він глузує з поліції, відправляючи у великі газети послання з підписом «Зодіак». Пошук злочинця торкається долі трьох людей: інспектора Девіда Тоски, репортера Пола Евері та карикатуриста Роберта Грейсміта. Роберт Дауні тут грає саме журналіста.

«Залізна людина»

Iron Man, 2008, режисер – Джон Фавро

Геній, мільярдер, плейбой та філантроп Тоні Старк їде до Афганістану на демонстрацію своєї нової військової розробки, але потрапляє в полон до терористів. У їхніх планах – змусити героя створити зброю масового ураження. Намагаючись врятуватися, Тоні конструює унікальну броню з функцією польоту, яка скоро змінить не тільки його самого, але й увесь світ. У ролі Тоні Старка Дауні з’являвся не один раз, ставши одиним із супергероїв всесвіту Мarvel.

«Шерлок Голмс»

Sherlock Holmes, 2009, режисер – Гай Річі

Шерлок Голмс та Джон Ватсон запобігають останньому з шести ритуальних вбивств лорда Блеквуда. Лиходія страчують. Однак він якимось чином повстав з мертвих. Гай Річі запропонував новий образ Голмса. Це впевнений у собі привабливий пройдисвіт, який володіє бойовими мистецтвами. У ролі Ватсона – Джуд Лоу. Згодом фільм отримав продовження.

«Оппенгеймер»

Oppenheimer, 2023, режисер – Крістофер Нолан

Байопік Крістофера Нолана «Оппенгеймер» зібрав 80,5 млн доларів у перші вихідні. Збори у міжнародному прокаті склали 93,7 млн доларів, а загальна сума по світу становить 174 млн доларів. Тригодинна історія створення атомної бомби із Кілліаном Мерфі у ролі Роберта Оппенгеймера із зоряним акторським складом (Кеннет Брана, Мет Деймон, Елміл Блант, Флоренс П’ю, Роберт Дауні-молодший, Кейсі Афлек, Ремі Малік та інші) базується на реальній історії життя знаменитого фізика. Тут теж є штучне місто, відірване від реальності, де найкращі розуми планети зібрались, щоб створити зброю масового ураження. Для них це гра, цікава наукова задача, і лише бомбардування Хіросіми змусить головного героя усвідомити реальність свого винаходу. Роберт Дауні зіграв роль американського бізнесмена Льюїса Штрауса та отримав за неї «Оскар».