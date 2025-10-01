МОН збільшує ліцензійні обсяги та створює нові навчальні програми

На ринку праці в Україні є значний дефіцит кадрів серед технічних спеціальностей, зокрема у сфері металообробки та виробництва. Найбільше бракує електромонтерів, верстатників широкого профілю та операторів верстатів з числовим програмним керуванням. Такими є підсумки дослідження Державного центру зайнятості та Київської школи економіки, пише НУШ.

За інформацією заступника міністра освіти і науки України Дмитра Завгороднього, зростання потреби у таких фахівцях пов’язане з оновленням виробничого парку та збільшенням обсягів виробництва. Водночас молодь неохоче обирає такі спеціальності. Тому великі підприємства почали активно співпрацювати із закладами освіти, щоб попит на фахівців задовільняла пропозиція на ринку праці. МОН змушене збільшувати ліцензійні обсяги та створювати нові навчальні програми.

Ще один виклик – популярність професій. Найбільший попит серед професійної освіти мають кухарі, автослюсарі, трактористи. Водночас школярі не ознайомлені з професіями, пов’язаними з сучасними технологіями. Щоб зацікавити їх, МОН вирішує проблему через профорієнтаційні програми, організовують екскурсії учнів на підприємства. Бізнес готовий підтримувати такі ініціативи.

Як зазначає НУШ, профтех в Україні переживає свій «золотий час». Держава, бізнес та освіта мають діяти спільно, щоб подолати кадровий голод та забезпечити стратегічний розвиток економіки.