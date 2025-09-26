У 2025 році 116,7 тис. людей стали студентами коледжів

Міністерство освіти і науки (МОН) підбило підсумки вступної кампанії до закладів фахової передвищої освіти. У 2025 році 116,7 тис. людей стали студентами коледжів, з них 57,8% навчатимуться на бюджеті.

61% зарахованих студентів у 2025 році – це випускники 9 класів, ще майже 30% – випускники 11 класів. Загалом студенти здобуватимуть освіту за 68 спеціальностями.

Найпопулярніші спеціальності у коледжах за кількістю поданих заяв у 2025 році:

Медсестринство; Менеджмент; Автомобільний транспорт; Електрична інженерія; Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; Облік і оподаткування; Будівництво та цивільна інженерія; Комп’ютерна інженерія.

Нагадаємо, що в Україні набув чинності закон «Про професійну освіту», який передбачає масштабні зміни для освітніх закладів. Раніше ZAXID.NET детально розповідав про усі ключові зміни, зокрема про нові підходи в управлінні, наглядові ради, залученість бізнесу, зовнішнє оцінювання в кваліфікаційних центрах, про зміни у структурі та фінансуванні закладів та ін.