Відзнаки вручили родинам загиблих героїв

Шістьох військовослужбовців Національної гвардії України родом з Львівщини посмертно відзначили орденами «За мужність». Їх вручили родинам загиблих 10 березня у Львівській обласній військовій адміністрації.

Орденами відзначили:

Штокала Івана Ігоровича – учасника російсько-української війни, старшого солдата за контрактом та санітара відділення збору та евакуації поранених медичного пункту окремого загону спеціального призначення «Азов». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня та орденом «За мужність» II ступеня (посмертно).

​Митюка Павла Михайловича – учасника російсько-української війни, старшого сержанта за контрактом та старшого інструктора групи спеціального призначення окремого загону спеціального призначення. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Лучечка Юрія Васильовича – учасника російсько-української війни, солдата за контрактом та стрільця батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Юрчака Віктора Миколайовича – учасника російсько-української війни, старшого солдата за контрактом та старшого механіка-водія зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Потішка Романа Михайловича – учасника російсько-української війни, старшого лейтенанта та командира 3 бойової групи розвідки окремого загону спеціального призначення «Азов». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Кріля Богдана Сергійовича – учасника російсько-української війни, лейтенанта та старшого водія батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення «Азов». Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

фото ЛОВА

«Сьогодні зустрівся з батьками, дружинами, дітьми та близькими воїнів зі Львівщини, які віддали за майбутнє своїх сімей та України найцінніше. Подякував їхнім рідним за те, що виховали, підтримували та мотивували синів, чоловіків, братів. Разом з начальником Західного територіального управління Національної гвардії України бригадним генералом Олександром Буравковим вручили близьким Героїв ордени «За мужність» II та III ступенів, які наші захисники, на жаль, здобули посмертно», – повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Орден «За мужність» I, II, III ступеня — державна нагорода України, якою відзначають за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку з ризиком для життя.