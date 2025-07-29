Центр за 1,2 млрд грн зводитиме ТОВ «Промбудсервіс-Косів»

До кінця 2026 року в Івано-Франківську мають завершити будівництво реабілітаційного центру, вартістю 1,2 млрд грн. Проєкт та експертизу кошторисної документації виконало подружжя Катерини та Матфея Кізіменків. Під час аналізу документів розслідувачі сайту «Наші гроші» виявили орієнтовну переплату за будматеріали у розмірі понад 23 млн грн.

Тендер на будівництво реабілітаційного центру 9 липня провів Департамент розвитку громад та територій Івано-Франківської ОДА, уклавши в той же день угоду з єдиним учасником аукціону ТОВ «Промбудсервіс-Косів», яке запропонувало виконати підряд за 1,18 млрд грн, з яких на закупівлю медичного обладнання, устаткування та меблів передбачено 556 млн грн.

Проєкт будівництва реабілітаційного центру виконала компанія з Броварів «Аркон», що належить Катерині Кізіменко, а його експертизу виконав Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут «Ндіпроектреконструкція», який очолює Матфей Кізіменко – чоловік Катерини Кізіменко.

За інформацією «Наших грошей», Матфей Кізіменко – є сином Олега Кізіменка, який за часів Януковича очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. Після анексії Криму Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 році був звільнений. У вересні 2018 року Кізіменка арештували в Херсоні за підозрою в державній зраді, а в грудні 2018 року – засудили на п’ять років умовно за сепаратизм.

Дослідивши документацію проєкту будівництва, журналісти «НГ» виявили орієнтовну переплату за будматеріали у розмірі понад 23 млн грн.

Так, віконні блоки з алюмінієвим профілем замовили по 34,5 тис. грн/м2, у той час, як «Охматдит» нещодавно замовляв їх удвічі дешевше – по 17,7 тис. грн/м2. Також під час зведення реабілітаційного центру переплатять за протипожежні двері, які замовили по 22,2 тис. грн/м2 при їхній ринковій вартості 6,6-7,4 тис. грн/м2.

Арматурна сталь замовлена за 55,2 тис. грн/м2 при середній вартості у магазинах 34,1 тис. грн/м2. Бетон – за 6,3 тис. грн за кубометр при ринковій вартості 4,3 тис. грн за кубометр, а газоблоки – по 6 тис. грн за кубометр при середній вартості на ринку у 3.5 тис. грн за кубометр.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Промбудсервіс-Косів» зареєстроване у липні 2021 року у місті Косів. Власники компанії – місцеві бізнесмени Степан Костирко, Ігор Харук та Володимир Тинкалюк. У жовтні 2023 року підприємство виграло тендер на реконструкцію Верховинської районної лікарні за 471 млн грн.

«Промбудсервіс-Косів» фігурує у кримінальній справі про можливе розкрадання коштів обласного бюджету. У 2022 році КП «Будінвест» Івано-Франківської облради замовило в компанії капремонт гуртожитку Коломийського педагогічного фахового коледжу за 11 млн грн і спортивного залу Делятинського ліцею №1 за 7 млн грн для розміщення переселенців. На думку поліції, службовці змовились із переможцями торгів. Крім цього, поліція встановила факти невиконання робіт у повному обсязі.

Підрядник має звести реабілітаційний центр до кінця 2026 року у недобудованому приміщенні пологового будинку на території Івано-Франківської обласної клінічної лікарні на вул. Федьковича, 91.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександри Бойчук, це буде заклад на 80 ліжок з укриттям, реабілітаційними залами, палатами стаціонарного перебування. Також поруч планують звести готель сімейного типу для тих, хто отримуватиме реабілітацію, та їхніх рідних.