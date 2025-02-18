Будівництво перинатального центру зупинили у 2013 році через брак грошей

У недобудованому приміщенні пологового будинку на території Івано-Франківської обласної клінічної лікарні зведуть реабілітаційний центр для військових. На реконструкцію будівлі з держбюджету передбачили 100 млн грн.

Як розповіла ZAXID.NET директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук 18 лютого, на розробку проєктно-кошторисної документації з обласного бюджету спрямували 15 млн грн. Загальна вартість створення реабілітаційного центру на Прикарпатті сягатиме понад 800 млн грн.

«Наразі на цей об’єкт прогнозовано перші 100 мільйонів від Міністерства охорони здоров’я. Це буде заклад на 80 ліжок з укриттям, реабілітаційними залами, палатами стаціонарного перебування. Також поруч плануються готель сімейного типу для тих, хто отримуватиме реабілітацію та їх рідних», – зазначила Олександра Бойчук.

Зауважимо, у листопаді 2024 року голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомляла, що новий реабілітаційний центр на Прикарпатті розгорнуть на 250 ліжкомісцях.

Для зведення реабілітаційного центру реконструюють довгобуд на території Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. У 2011 році тут розпочали будівництво обласного перинатального центру з очікуваною вартістю 54 млн грн. Через брак грошей у 2013 році будівництво зупинили.

Наразі на території Прикарпаття за угодами з НСЗУ реабілітаційні послуги надають 15 закладів охорони здоров’я, в яких розгорнуті 478 ліжкомісць.