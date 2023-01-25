Сім'я воїна ЗСУ отримала модульне житло завдяки проекту Eldorado.ua

Через цинічні атаки Росії на цивільну інфраструктуру чимало українців залишились без даху над головою. Саме тому бізнес та волонтери роблять усе для того, щоб якнайшвидше відновити зруйновані будинки. Зокрема, Eldorado.ua започаткувало соціальну ініціативу «Цеглинка для родинки», завдяки якій зводять модульні помешкання для українців, які втратили свою нерухомість через війну.

Як працює ініціатива «Цеглинка для родинки»

Eldorado.ua започаткувало важливий благодійний проект до свого 23-річчя. Кожен покупець мережі може за 23 гривні подарувати цеглинку для сімей, чиє житло повністю зруйноване.

«В усіх наших магазинах розповідають про цеглинки і збирають їх. Цеглинки – це 23 гривні, адже 23 роки компанії. Таким чином ми заохочуємо людей робити добрі справи», – розповідає директор департаменту роздрібної торгівлі Eldorado.ua Михайло Козлов.

Завдяки небайдужим українцям «Цеглинка для родинки» дарує житло людям. При цьому половина суми на зведення модульного будинку – це донати покупців Eldorado.ua, а решта – кошти компанії.

Eldorado.ua забезпечило житлом родину українського захисника: відео

Проект «Цеглинка для родинки» вже забезпечив житлом родину українського захисника

Модульні будиночки встановлює соціальний стартап Tera Monada. Всього за 3 дні бригада робітників повністю його збирає та обладнує всередині.

В перше таке житло вже заселилась сім'я українського захисника, який боронить нашу державу від окупантів. Ніна Дрозд із двома маленькими дітьми змушена була покинути рідне село Киїнку, де після російської атаки «Градами» згоріла її батьківська хата. У Чернігові родина ховалась по чужих підвалах і погребах, аж поки не дізналась, що може отримати нове житло.

«Я звернулась до сільського голови і заповнила заяву на цей будиночок. Одного дня телефонують, кажуть, що нам уже зібрали житло... Звичайно, ми всі дуже вдячні за цю допомогу. Наша родина отримала такий гарний новий будинок. І, звичайно, ще сподіваємося на подальшу підтримку і допомогу», – поділилась Ніна Дрозд.

Завдяки «Цеглинці для родинки» сім'я воїна ЗСУ отримала модульне житло / Фото Eldorado.ua

Будинок для родини захисника – перший у проекті Eldorado.ua, але точно не останній.

«У людей буде нове життя і нова надія. Заради цього варто жити і будувати. Я дуже вдячна кожному, хто вніс оцю цеглинку для тієї родини», – зазначила представниця соціального стартапу Tera Monada Світлана Захарченко.

Свою цеглинку кожен може додати до будь-якої покупки в Eldorado.ua. Або ж просто зробити внесок до спільної доброї справи.