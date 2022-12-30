Розробники називають портал «закарпатською Дією»

Закарпатська ОВА представила новий обласний гуманітарно-комунікаційний портал «Допомога Закарпаття». Розробники називають портал «закарпатською Дією»: тут місцеві мешканці зможуть переглянути актуальні списки вакансій, шукати допомогу для себе та реквізити для перерахунку допомоги волонтерам. Крім того, на порталі можна шукати житло, пункти незламності та інформацію про допомогу підприємцям.

Про запуск нового порталу у п’ятницю, 30 грудня, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його словами, розробники працювали над проектом ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі портал працює як довідково-комунікаційна платформа.

«Ми розвиваємося, і цифровізація адміністративних процесів – важливий крок у майбутнє. Тепер ми маємо власну «закарпатську Дію» лише з іншим функціоналом та призначенням. Тут кожен може знайти або додати необхідну інформацію: вакансії, гумдопомога, підтримка бізнесу, житло, соціальна підтримка, донорство, допомога ЗСУ та багато іншого», – зазначив Віктор Микита.

Також голова Закарпатської ОВА додав, що портал буде адмініструвати програму підтримки закарпатських підприємців в умовах енергетичної кризи «Energy help». «Все, що потрібно, – це відсканувати QR-код, зареєструватися та вільно користуватися порталом. Система буде постійно вдосконалюватися і з часом стане незамінним помічником кожного мешканця нашого краю», – уточнив Віктор Микита.