Українська компанія уперше візьме участь у події такого масштабу

Українська ІТ-компанія SoftServe наступного тижня на конференції WebSummit в Лісабоні представить розробки свого R&D відділу, що стосуються цифрового копіювання людей і предметів. Це буде перша участь компанії у конференції WebSummit, що є місцем для демонстрації найновіших технологічних розробок і експертних обговорень галузі.

На конференції, як розповіли ZAXID.NET у компанії, SoftServe продемонструє проекти Fortune Teller та Magic Box, які занурюють користувачів в імерсивний досвід на межі реального та віртуального світів.

Fortune Teller дає можливість за кілька хвилин створити свого цифрового двійника для метавсесвіту, а також отримати передбачення щодо свого героя та його ролі в віртуальному світі майбутнього.

Взаємодія з Fortune Teller відбувається завдяки безконтактній гаптичній технології (mid-air haptics). Ця технологія дозволяє створити ефект дотику з цифровою істотою. Загалом, тактильні технології розширюють можливості взаємодії користувачів у віртуальному всесвіті чи на відстані через створення тактильних відчуттів, цифрового дотику і цифрової текстури, а цифрові копії людей можуть стати проривною технологією для багатьох індустрій в наступні кілька років.

Створення цифрового двійника допоможе замінити людину в небезпечних місцях

«Вже зараз цифрові двійники можуть використовуватися мало не в кожній індустрії – це і цифровий вчитель для дистанційного навчання, телеведучий, асистент-продавець в автосалоні або інструктор на заводі. В майбутньому цифрові двійники можуть замінити присутність людей там, де це небезпечно або поки ще неможливо перебувати людині, щоб виконувати якісь конкретні завдання. Уявіть собі, для прикладу, цифрового рятівника, який надає психологічну допомогу та інструкції людині, яка перебуває під завалами лавини чи будівлі. Або ж цифрового двійника, якого можна відправити на Марс, щоб зібрати інформацію про вплив тамтешнього середовища на людину. Для того, щоб цифровий двійник людини був максимально корисний суспільству, попереду ще багато роботи. І ми на шляху до цього», – коментує R&D Product Manager компанії SoftServe Анна Шереметєва.

Magic Box – технологія, що дозволяє створити симуляцію будь-якого предмету/пристрою і використати її для детального обстеження, експериментування та виявлення недоліків. Взаємодія з предметом з використанням 3D сканування та віртуальної реальності виходить за межі звичного уявлення про взаємодію людини та технологій.

Під час конференції компанія SoftServe також розповість про життя українських ІТ-компаній під час війни, зокрема, про роботу корпоративного Благодійного фонду “Відкриті очі” і про технологічну експертизу для України. Команди Open Tech та Open Eyes презентуватимуть свою роботу на конференції та шукатимуть нових партнерів серед бізнесу та громадських організації для спільних соціальних проектів.

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США).