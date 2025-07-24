Частина документів архівів вже оцифрована і завантажена на сайти

Українські архіви оцифрували частину своїх фондів і виклали їх у вільний доступ. Зараз є можливість переглянути давні документи, не виходячи з дому. Окрім звичайної цікавості, українці активно досліджують походження свого роду – бабусь, дідусів і їхніх прарідних.

До державних архівів належать центральні, галузеві, обласні, а також архіви органів РАЦС, у фондах яких зберігаються генеалогічні документи, які є джерелами для дослідження історії власної родини. Серед державних архівів України немає окремого фонду, який би зберігав родоводи чи генеалогічні таблиці мешканців України. Для цього потрібно опрацьовувати метричні книги, сповідні розписи, ревізькі казки, актові записи, списки населення та інші архівні матеріали.

Повністю оцифрувати ключові генеалогічні документи планують через 3-5 років. Проте частка цифрових копій вже доступні онлайн. Як розпочати генеалогічне дослідження, в яких архівах шукати сліди своєї родини та які документи досліджувати, пояснили у Міністерстві юстиції.

З чого почати

1. Почніть із розмови з найстаршими представниками родини. Це можуть бути не лише рідні (пра)дід та (пра)баба, а й їхні брати чи сестри, племінники чи інші родичі поважного віку. Зберіть якомога більше даних: імена, прізвища (дівочі також), дати народження, шлюбу, смерті, віросповідання, соціальний статус, місця проживання, роботи й навчання.

2. Перегляньте сімейний архів – старі світлини, документи, листи, свідоцтва, які можуть дати цінну інформацію для подальших пошуків.

3. Можна спробувати поговорити з односельцями-старожилами. Вони можуть багато чого розповісти про вашу сім’ю та й про життя краю загалом. Багато цікавих побутових історій не завжди зберігаються в документах.

Як працювати з архівами

Маючи базову інформацію (імена, дати, географія), варто почати онлайн пошук на сайті відповідного територіального підрозділу державного архіву. Наприклад, фонди Держархіву Львівської області можна переглянути тут. Якщо ж документи поки лише в паперовому варіанті, слід звернутися до архіву листом або прийти особисто.

Зверніть увагу: якщо ваша бабуся живе на Львівщині, але народилася сама або хтось з її батьків на Тернопільщині, для пошуку її родини слід звернутися в Державний архів Тернопільської області.

Для отримання фізичного доступу до архіву потрібно надати документи, що посвідчують особу, та заповнити заяву за встановленою формою.

На які документи слід звернути увагу в архівах

Основні джерела для генеалогічного дослідження:

метричні книги (документи, у яких реєстрували народження, шлюби та смерті);

ревізькі казки (переписи чоловічого населення 1720-1850-ті, що вказують вік, стан, родину, місце проживання);

реєстраційні акти громадянського стану (там є записи, де вказували імена дитини та її батьків);

сповідальні відомості (поіменні реєстри парафіян церкви, які проходили на сповідь до священника);

послужні списки (збирали інформацію про біографію чиновників, держслужбовців, вчителів, лікарів, офіцерів);

справи репресованих осіб (документи, що містять інформацію про людей, які зазнали репресій у СРСР).

Потрібно бути готовим до того, що на дослідження сімейної історії треба виділити багато часу, оскільки доведеться опрацювати багато джерел з необхідною інформацією.