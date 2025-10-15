Кріштіану Роналду не перестає зачаровувти своїм талантом

Напередодні збірна Португалії в межах 4-го туру відбору на чемпіонат світу 2026 року зустрічалась з Угорщиною. Поєдинок завершився бойовою нічиєю з рахунком 2:2, а обидва голи за «селесао» забив Кріштіану Роналду. Для 40-річного португальця ці м’ячі стали 40-м та 41-м у складі національної команди.

За цим показником він обійшов лідера перегонів Карлоса Руїса з Гватемали, з яким мав по 39 забитих м'ячів. Відтепер із показником у 41 гол Роналду очолює список найкращих бомбардирів в історії кваліфікації.

Найкращі бомбардири кваліфікації чемпіонатів світу:

1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 41 гол (51 матч, 2006 – ...)

2. Карлос Руїс (Гватемала) – 39 голів (47 матчів, 2002-2018)

3. Ліонель Мессі – 36 голів (72 матчі, 2006 – ...)

4. Алі Даеї (Іран) – 35 голів (51 матч, 1994-2006)

5. Роберт Лєвандовскі (Польща) – 33 голи (42 матчі, 2010 – ...)

Загалом у доробку Роналду тепер 143 голи за збірну, що робить його найрезультативнішим гравцем в історії національних збірних.

Цікаво, що 12-ту сходинку у рейтингу найкращих голеадорів відборів до Мундіалів посідає ексфорвард збірної України, а нині президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.