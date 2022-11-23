Будівництво фортифікаційних споруд у Бєлгородській області Росії, листопад 2022

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює інформаційні передумови для нападу під чужим прапором на Бєлгородську область Росії, намагаючись відновити громадську підтримку війни в Україні.

Аналітики зауважили, що кремлівські пропагандисти почали висувати гіпотези про прагнення українських військ вторгнутися в Бєлгородську область, а інші російські джерела зазначили, що окупантам необхідно відновити контроль над Куп’янськом Харківської області, щоб мінімізувати загрозу нападу з боку України.

При цьому голова Бєлгородської області В'ячеслав Гладков також опублікував кадри, що демонструють будівництво фортифікаційних споруд лінії «Засічна» на кордоні між Україною та Бєлгородською областю. А фінансист ПВК Євген Пригожин пояснив, що «Вагнер» будує «Засічну лінію» після зміни назви з «Лінії Вагнера», оскільки, за його словами, багатьом в Росії не подобається діяльність приватної військової компанії «Вагнер».

Аналітики наголосили, що російські заяви про неминучий напад України на Бєлгородську область є абсурдними і спрямовані лише на те, щоб залякати широку громадськість для підтримки війни.

«Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні в Росію і не має можливості зробити це в таких масштабах», – йдеться у звіті експертів ISW.

В інституті також відзначають, що Підтримка безглуздого вторгнення Росії зменшується серед російських мешканців прикордонних регіонів та решти країни після мобілізації та військових невдач.