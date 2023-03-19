Епіцентром бойових дій на сході залишається Бахмут, але Росія також готується кинути підсилення під Вугледар. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«З огляду на ситуацію, яка склалась під Вугледаром, військове російське керівництво квапиться направити підсилення», – повідомив Генштаб.

За даними ЗСУ, з 13 березня у 37-й окремій мотострілецькій бригаді з Бурятії почалося бойове злагодження підрозділу «Шторм». Його готують до відправлення в Україну 24 березня.

Генштаб стверджує, що в бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих з лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Відзначається низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнення відправлення в район ведення бойових дій.

Вугледар – місто у Волноваському районі Донецької області. З квітня 2022 року Вугледар став одним із вузлів оборони української армії на півдні Донецької області. Збройні сили РФ почали наступ на Вугледар ще у травні, після взяття під контроль Волновахи.

На початку листопада російські війська почали штурмувати село Павлівка під Вугледаром з метою оточення українських військ. ЗСУ систематично відкидають спроби штурму міста, завдаючи ворогу великих втрат.

Для України місто Вугледар – плацдарм для наступу на Волноваху і Маріуполь та тиску на Донецьк. Неподалік Вугледара проходить ділянка залізниці Волноваха – Донецьк. Ця залізниця проходила через лінію розмежування 2014-2022 років і її було частково розібрано. Російській армії критично важливо витиснути українські сили з Вугледара, які не дають змоги використовувати цю ділянку залізниці.