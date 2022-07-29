Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розкрив нові плани Росії у війні проти України

Росія формує поблизу України ще одне ударне угруповання у складі Західного військового округу, солдати якого вже воюють в Україні, повідомило в п’ятницю, 29 липня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У повідомленні йдеться, що Москві не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації і створення 16 добровольчих батальйонів. Крім того, стрілецькі підрозділи мали бути розгорнуті майже в кожному російському регіоні.

«За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано вісім батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій Росія ухвалила рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати», – заявив в ефірі телеканалу «Київ» представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, бойові підрозділи російської армії є «катастрофічно неукомплектованими» офіцерськими кадрами. Вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому і березні щодо окупації України, та був зміщений, додав представник ГУР. Також, за його даними, відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

Нагадаємо, раніше ГУР Міноборони повідомляло, що російська влада віддала наказ усім 85 регіонам, включно з окупованим Кримом, створити по одному добровольчому батальйону. Чисельність одного батальйону в армії загарбників становить від 250 до 1000 тис. військових, залежно від роду військ.