Процес формування російських «добровольчих» батальйонів відбувається через військомати

Держава-терорист Росія продовжує створення нових армійських батальйонів та корпусів для продовження бойових дій проти України. Про це Головне управління розвідки МО України повідомило в Telegram.

«Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що сьогодні вже сформовано 8 батальйонів», – розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, також планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі буде такий батальйон.

Також Скібіцький заявив, що процес формування російських батальйонів відбувається через військомати і перебуває під контролем держави. За інформацією воєнної розвідки України, Росія формує ще один корпус у Нижньогородській області – це від 10 до 15 тис. осіб.

«Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення «добровольчих формувань» для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені», – зазначив представник ГУР МО України.

Він додав, що це великі втрати для РФ, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи.