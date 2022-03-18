Росія планує посилити ряди окупантів підрозділами зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Продовжуючи спроби відновити боєздатність окремих підрозділів, що беруть участь у бойових діях, військове керівництво російської федерації планує перекинути на територію України деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що у Вірменії», –йдеться у зведенні генерального штабу.

Окрім того, Генштаб інформує, що у місті Джанкой, на тимчасово окупованій території АР Крим, призупинено навчання у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах з їх подальшим використанням для розміщення військовослужбовців збройних сил Росії, які прибувають до міста.

За інформацією української розвідки, російські військові деморалізовані і відмовляються від виконання наказів, також почастішали випадки суїцидів та самоскалічень.

«Підтверджуються факти відмови окремих військовослужбовців російської федерації від участі у бойових діях, що обумовлено низьким рівнем морально-психологічного стану російських окупантів після зіткнень з українськими силами оборони. Так, зокрема, у пункті постійної дислокації 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, близько 130 військовослужбовців відмовились від участі у бойових діях», – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Також відомо, що у Москві планують звільнити командира 45-ої окремої бригади спецпризначення повітряно-десантних військ полковника Вадима Панькова. Причина – невиконання завдання у Гостомелі.

Раніше ГУР Міноборони повідомляло, що командування російської воєнної бази Хмеймім у Сирії отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків.

За даними української розвідки, президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 тис. бойовиків