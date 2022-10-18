Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня

Росія наразі вважає неможливою демілітаризацію Запорізької АЕС. Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, якого цитують російські ЗМІ.

За словами російського дипломата, ЗАЕС не може залишатися без охорони військових РФ, оскільки це створює можливості для нападу ЗСУ.

«Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчиненню терористичних актів, а також появі умов для контрнаступу збройних сил України», – зазначив Воронцов

Зазначимо, що 11 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів зустріч із Володимиром Путіним. Після цього він повернувся в Київ. За результатами переговорів Гроссі заявив, що сторони «наближаються до створення захисної зони для Запорізької АЕС».

Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня. Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має «захищати її» від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що це сталося після обстрілів, а «Енергоатом» – що причина в пожежах. 5 жовтня президент РФ Владімір Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами Запорізьку АЕС начебто буде віддано Росії.