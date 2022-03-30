Росія мінує Чорне море мінами з українських військових складів, які її війська захопили в 2014 році під час окупації Севастополя. Таким чином Росія дискредитує Україну перед міжнародною спільнотою, заявило 29 березня українське Міністерство закордонних справ.

«Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії», – сказано в заяві МЗС України.

У ній зазначається, що ці міни захопили російські збройні сили у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського Севастополя.

«Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами. Такими діями держава-агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що протирічить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій», – наголошується в заяві українського МЗС.

У заяві наголошується, що свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, насамперед, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного й Азовського морів, але й Керченської та Чорноморських проток.

«Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її військово-морських силах. Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини і, зокрема, використання морських мін у якості зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря», – додали в МЗС.