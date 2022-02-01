Росія надіслала запити щодо так званих «гарантій безпеки» всім країнам-членам ОБСЄ. Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекке Хаавісто, пише Yle.fi.

Зазначається, що у листі міститься прохання висловити думку щодо принципу, згідно з яким жодна країна не повинна підвищувати власну безпеку за рахунок безпеки інших країн.

«Водночас, звичайно, робиться посилання на принцип ОБСЄ. Згідно з ним, будь-яка країна може вільно обирати союзи, в які має намір вступати чи не вступати», – наголосив міністр.

Міністр закордонних справ зазначив, що було б природно обговорити відповідь на цього листа із країнами ОБСЄ.

«Наші чиновники вивчають листа та стежать за реакціями інших країн», – додав Хаавісто.

Нагадаємо, що США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ щодо так званих «гарантій безпеки». Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті. Водночас в адміністрації президента США переконані, що Кремль все одно може опублікувати відповіді на «гарантії безпеки».

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.