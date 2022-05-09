В акваторії Чорного моря зараз перебуває сім носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують блокувати українські порти та обстрілювати мирну Україну. Цього тижня вони збільшили кількість носіїв ракет.

«В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет», – повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, два тижні тому Міноборони повідомляло про вісім носіїв ракет у Чорному морі із загальною чисельністю 58 крилатних ракет. А вже минулого тижня таких носіїв в Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет.

В Міноборони також повідомляють, що ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та житлові райони українських міст ракетно-авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській та Харківській областях. Російська влада вживає заходів з інтеграції окупованих територій до складу росії.

«В рамках святкування “Дня перемоги” окупаційні адміністрації посилили контррозвідувальні заходи, збільшили кількість блокпостів і патрулів, до 10 травня запровадили комендантську годину, ввели обмеження щодо переміщення місцевого населення. Відмічено прибуття на окуповані території Херсонської та Запорізької областей груп осіб з ТОТ АР Крим та деяких регіонів рф для створення пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ», – наголосив Олександр Мотузяник.