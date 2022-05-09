Росіяни чотирма ракетами атакували Одещину
Мешканців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо можливі нові атаки
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У понеділок, 9 травня, росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування «Південь», ворог випустив чотири ракети.
«По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення», – йдеться у повідомленні.
Деталей щодо влучання ворожих ракет, а також потерпілих наразі немає. Мешканців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та ховатись в укриття, адже є висока ймовірність продовження ракетних атак.
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