У понеділок, 9 травня, росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Як повідомляє Одеська міськрада з посиланням на оперативне командування «Південь», ворог випустив чотири ракети.

«По Одещині нанесено ракетний удар 4 ракетами типу "Онікс" з ракетного комплексу "Бастіон" в ТОТ Криму. Ворог продовжує нищити об'єкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення», – йдеться у повідомленні.

Деталей щодо влучання ворожих ракет, а також потерпілих наразі немає. Мешканців просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та ховатись в укриття, адже є висока ймовірність продовження ракетних атак.