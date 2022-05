Росія піддала українські міста інтенсивним та хаотичним бомбардуванням, не звертаючи увагу на жертви серед мирного населення. Це демонструє недоліки в здатності РФ наносити точні удари у масштабі, повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

Як розповіли у відомстві, на початку свого вторгнення в Україну Росія заявляла про свою здатність наносити хірургічні удари та завдавати вибіркової шкоди. Говорила про те, що українські міста будуть у безпеці під час бомбардувань.

«Проте, оскільки конфлікт продовжує руйнувати російські довоєнні очікування, російські запаси високоточних боєприпасів, ймовірно, значно вичерпалися. Це змусило їх використовувати легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються», – йдеться у повідомленні.

