Росія намагається змінити тактику ракетних обстрілів української території. Про це у коментарі «РБК-Україна» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Черняк.

За даними ГУР, у Росії залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах – «Калібр», Х-101, Х-555. Обсяги виробництва не встигають за тією динамікою, з якою РФ витрачала їх до середини лютого.

«Вони не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України – у них немає чим і немає кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації»,– повідомив Андрій Черняк.

За його словами, у Росії ще є тисячі ракет, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють.

«За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження»,– пояснив представник ГУР.

Водночас, пояснює він, українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше.

Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів.

росія намагається змінити тактику ракетних обстрілів України

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі для «РБК-Україна».

За даними ГУР та Міноборони, у москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — «Калібр», Х-101, Х-555. Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою росія витрачала їх до середини лютого.

«Вони там не досягли жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ рф так чи інакше бере участь в агресії проти України – у них немає чим і немає кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації», — заявив Андрій Черняк.

️ За словами представника воєнної розвідки України, ракет у рф ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють:

«За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження», — пояснив представник ГУР МО України.

Українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше, пояснює представник ГУР.

️ Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, аби зупинити постачання нафтопродуктів.