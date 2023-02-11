Попри це Росія, як вважають в ГУР, планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України

Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до річниці широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів у коментарі виданню Kyiv Post.

«У той час, як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська воєнна розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала широкомасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні», – зазначив представник воєнної розвідки України.

Андрій Черняк заявив, що Росія планує найближчими тижнями активізувати свої зусилля на сході України, зазначивши, що зараз вона «намагається знайти слабкі місця в нашій обороні. Однак, за нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України».

Андрій Черняк також наголосив, що в Росії не вистачає високоточної зброї.

«Росія стикається з браком високоточної зброї, і, попри це, вона продовжить використовувати ракетний терор проти мирного населення в Україні. росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається», – підсумував представник воєнної розвідки України.