Росіяни, зокрема, атакували Одещину протикорабельними ракетами «Онікс»

Вночі в суботу, 11 лютого, російські загарбники завдали кількох ракетних ударів по Одещині із застосуванням авіації і берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму: цілили по об'єктах критичної інфраструктури та острову Зміїний, повідомила Одеська міськрада з посиланням на офіційне повідомлення оперативного командування «Південь».

«Двічі територію регіону атаковано авіацією. Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування», – йдеться в повідомленні.

За інформацією військових, двома Су-24М ворог здійснив бомбардування острова Зміїний, скинувши чотири авіабомби. Крім того, з берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму ворог випустив три протикорабельні ракети «Онікс», влучивши у прибережну зону. Люди не постраждали, зазначили в ОК «Південь».

Як повідомляв ZAXID.NET, пізно ввечері 10 лютого російські загарбники атакували дронами-камікадзе енергетичні об’єкти у двох районах Дніпропетровської області. Один із них зазнав повітряної атаки двічі за добу.