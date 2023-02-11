Російські загарбники, схоже, осушують Каховське водосховище, що ставить під загрозу забезпечення питною водою і стан сільськогосподарського виробництва Херсонщини, а також безпеку Запорізької АЕС, йдеться в матеріалі Національного громадського радіо США (NPR).

NPR опублікувало супутникові знімки від Planet і Maxar, на яких видно, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що їм відомо про потенційний ризик для АЕС через ситуацію з водосховищем.

«Навіть якщо зниження рівня води не становить безпосередньої загрози ядерній безпеці, воно може стати джерелом занепокоєння, якщо йому дозволять продовжуватись», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Торік у листопаді росіяни підірвали дорогу над дамбою Каховської ГЕС, аби стримати наступ українських військ. Побоювання, що вибух пошкодить дамбу, не справдилися. Однак після дій росіян з'ясувалося, що загарбники відкрили додаткові шлюзи, аби спустити воду зі сховища.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації наголосили, що якщо рівень води опуститься нижче, ніж 13,2 метра, то система охолодження ЗАЕС буде в небезпеці. Тим часом дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водойми перебуває на позначці 14 метрів. Це приблизно на 2 метри нижче від його необхідної висоти. З грудня 2022 року рівень води у Каховському водосховищі впав до найнижчого за 30 років супутникових спостережень.

Каховське водосховище – це величезне штучне озеро. Воно є кінцевою водоймою в мережі водосховищ уздовж річки Дніпро. З 1950-х років воно використовується для забезпечення питною та зрошувальною водою південних районів Херсонської та Запорізької областей України. Довгий канал, що веде від водосховища, також постачає воду до окупованого Росією Криму.

За словами Брайана Кунса, географа зі Шведського університету сільськогосподарських наук, який вивчав сільське господарство на півдні України, водосховище має важливе значення для забезпечення водою посушливих сільськогосподарських угідь у південній частині країни. Мережа каналів, що відходять від водосховища, зрошує приблизно 200 000 гектарів сільськогосподарських угідь, які використовуються для вирощування соняшнику, зерна та овочів.

Також Каховське водосховище було критичним джерелом води для Кримського півострова, який подається через 403-кілометровий канал. Після того, як Росія вторглася в Крим у 2014 році, Україна відвела воду з каналу. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року однією з цілей було відновлення водопостачання Криму, і Росія зробила це влітку. Зокрема, держава-агресор витратила кілька місяців на використання Каховського водосховища для поповнення мережі з 23 водосховищ у Криму.

Як зауважили у Запорізькій ОВА, внаслідок зменшення води в Каховському водосховищі проблеми з водою загрожують кільком містам регіону – зокрема Мелітополю, Бердянську та Енергодару, які зараз перебувають під російською окупацією.

У своїй заяві Запорізька обласна військова адміністрація припустила, що метою осушення водосховища може бути частково затоплення території на південь від дамби, щоб не дати українським військам форсувати річку Дніпро. Чиновники заявили, що в «Укргідроенерго» вважають, що російські окупанти відкрили шлюзи станції, побоюючись наступу українських військових.