Екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року

Правоохоронці відкрили провадження через масову загибель риби в річці Дніпро внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями греблі Каховської ГЕС, повідомив у четвер, 19 січня, Офіс генпрокурора.

У повідомленні сказано, що у ЗМІ набув суспільного резонансу факт факт масової загибелі риби у нижньому б’єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води.

За данимінформацією правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись.

«Екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року. Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю», – наголосили в Офісі генпрокурора.

Там додали, що прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження з цього приводу за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».