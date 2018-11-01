РФ запровадила персональні санкції проти 322 українців. Повний список

Росія запровадила економічні санкції проти України

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про введення спеціальних економічних заходів щодо 322 українських громадян і 68 компаній. Як інформує російська агенція ТАСС, спеціальні економічні санкції проти України передбачають блокування (замороження) безготівкових коштів, замороження електронних цінних паперів та власності на території Росії, заборону на переведення коштів за межі Росії тощо.

Серед тих, на кого поширюються обмеження є син президента України Олексій Порошенко, очільник МВС України Арсен Аваков, голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв, командувач Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, генеральний прокурор Юрій Луценко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, праві політики Дмитро Ярош та Олег Тягнибок, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та інші політики, бізнесмени та громадські діячі.

Перелік компаній та осіб, щодо яких запровадили санкції, оприлюднили на сайті російського уряду.

Постанова російського уряду з санкційним списком українських політиків та компаній

Серед представників Львівщини у санкційному переліку окрім згаданих Тягнибока та Парубія є народні депутати Богдан Дубневич, Дмитро Добродомов, Ірина Подоляк, Володимир Парасюк, Оксана Юринець, Ігор Гринів, Юрій Шухевич, керівник парламентської фракції «Самопомочі» Олег Березюк, віце-спікерка парламенту Оксана Сироїд, міністр інфраструктури Володимир Омелян, керівник Держбюро розслідувань Роман Труба, голова наглядової ради «Концерну Галнафтогаз» Віталій Антонов, власник групи компаній T.B. Fruit Тарас Барщовський, а також філологиня та членкиня «Свободи» Ірина Фаріон.

У санкційний список РФ потрапили навіть проросійські політики та екс-регіонали. Водночас про рівень підготовки цього документу можуть свідчити кілька цікавих помилок. Зокрема у списку вказано, що народжений 1933 року у Львові Юрій Шухевич народився на території СРСР, при тому, що до 1939 року місто належало Польщі.

Нагадаємо, що у травні Україна ввела санкції проти низки фізичних і юридичних осіб з Росії. У санкційному переліку спочатку не було компаній друга Путіна, мільярдера Аркадя Ротенберга, які будували міст з Кубані в окупований Крим. Проте після розголосу в пресі, ці компанії та ще низку додали до оновленого переліку. Наразі український санкційний список налічує 1762 фізичні особи і 786 юридичних осіб в Росії.