Росіяни переплутали у санкційному списку лідера С14 з українським митцем

В Україні є два Євгени Карасі: один з праворадикального руху С14, інший – колекціонер і засновник галереї сучасного мистецтва

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 17:051940

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Росія внесла до санкційного списку українського колекціонера і засновника художньої галереї сучасного мистецтва Євгена Карася, переплутавши його з лідером праворадикальної організації С14.

«Потрапив до списку санкцій ворогів Росії в дуже яскравій компанії під №119 із 322 найнебезпечніших громадян. Ось, що означає мати повного тезку радикала і більш доступні дані. Тепер потрібно вгадати, я дійсно настільки небезпечний чи нас вкотре переплутали», – написав колекціонер у Facebook.

Разом з тим Євген Карась зі С14 уточнив, що з діячем культури у них відрізняються по батькові. Зокрема, лідер С14 – Карась Євген Васильович, а колекціонер – Карась Євген Валерійович.

Нагадаємо, вранці в четвер, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян України та десятків українських компаній. У списку є народні депутати, вищі особи держави (крім президента та прем’єр-міністра), і навіть топ-менеджери компаній, котрі належать лояльним до Росії олігархам. Читайте на нашому сайті повний список українців, проти яких Росія ввела санкції.

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