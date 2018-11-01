Росіяни переплутали у санкційному списку лідера С14 з українським митцем

Росія внесла до санкційного списку українського колекціонера і засновника художньої галереї сучасного мистецтва Євгена Карася, переплутавши його з лідером праворадикальної організації С14.

«Потрапив до списку санкцій ворогів Росії в дуже яскравій компанії під №119 із 322 найнебезпечніших громадян. Ось, що означає мати повного тезку радикала і більш доступні дані. Тепер потрібно вгадати, я дійсно настільки небезпечний чи нас вкотре переплутали», – написав колекціонер у Facebook.

Разом з тим Євген Карась зі С14 уточнив, що з діячем культури у них відрізняються по батькові. Зокрема, лідер С14 – Карась Євген Васильович, а колекціонер – Карась Євген Валерійович.

Нагадаємо, вранці в четвер, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян України та десятків українських компаній. У списку є народні депутати, вищі особи держави (крім президента та прем’єр-міністра), і навіть топ-менеджери компаній, котрі належать лояльним до Росії олігархам. Читайте на нашому сайті повний список українців, проти яких Росія ввела санкції.