Російські дипломати в офіційному привітанні переплутали австрійський прапор з латвійським

Фото курйозного випадку оприлюднив посол України в Австрії

СвітВолодимир Пиріг, 27 жовтня3380

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Російська Місія при ОБСЄ, що розташовується в австрійській столиці Відні, використала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним днем. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

«Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", – написав посол увечері в п’ятницю, 26 жовтня.

Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили пост та змінили зображення прапора.

Зазначимо, що Національне свято Австрійської Республіки святкується 26 жовтня щорічно з 1965 року. В цей день у 1955 австрійський парламент прийняв Федеральний конституційний закон про постійний нейтралітет.

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