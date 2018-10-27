Російські дипломати в офіційному привітанні переплутали австрійський прапор з латвійським
Фото курйозного випадку оприлюднив посол України в Австрії
Світ — Володимир Пиріг, 27 жовтня3380
Російська Місія при ОБСЄ, що розташовується в австрійській столиці Відні, використала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним днем. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.
«Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", – написав посол увечері в п’ятницю, 26 жовтня.
Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили пост та змінили зображення прапора.
Зазначимо, що Національне свято Австрійської Республіки святкується 26 жовтня щорічно з 1965 року. В цей день у 1955 австрійський парламент прийняв Федеральний конституційний закон про постійний нейтралітет.
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