Російські дипломати в офіційному привітанні переплутали австрійський прапор з латвійським

Російська Місія при ОБСЄ, що розташовується в австрійській столиці Відні, використала прапор Латвії, щоб привітати Австрію з національним днем. Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба у Twitter.

«Російські дипломати у Відні привітали Австрію з нагоди Національного дня. Чи це була Латвія?", – написав посол увечері в п’ятницю, 26 жовтня.

Russian diplomats in Vienna congratulated Austria on its National Day. Or was it Latvia ? pic.twitter.com/xYtegqAzJw — olexander scherba (@olex_scherba) October 26, 2018

Пізніше на сторінці Місії РФ при ОБСЄ видалили пост та змінили зображення прапора.

Зазначимо, що Національне свято Австрійської Республіки святкується 26 жовтня щорічно з 1965 року. В цей день у 1955 австрійський парламент прийняв Федеральний конституційний закон про постійний нейтралітет.