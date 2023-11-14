Росія оголосила про збільшення виробництва боєприпасів «Краснопіль-М2»

У британській розвідці вважають, що з наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів стане одним із ключових чинників операційної ефективності Росії в її війні проти України. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, опублікованому у вівторок, 14 листопада.

Розвідники проаналізували повідомлення РФ, у якому було оголошено про збільшення виробництва 152-мм артилерійських боєприпасів з лазерним наведенням «Краснопіль-М2» і покращення їх характеристики у поганих погодних умовах.

У британській розвідці наголосили, що російська артилерія вже досягала певних успіхів з «Краснополем». Росіяни використовували боєприпаси для точного націлювання на окрему техніку Сил оборони України.

Водночас як зазначили в міноборони Великої Британії, російська оборонна промисловість не виробляє достатньо звичайних боєприпасів. А заплановане збільшення виробництва «Краснополю» є спробою ефективніше використовувати виробничі потужності.

Повідомляється, що Росія використовує безпілотники для позначення цілей на «Краснополі», направляючи на ціль лазерний промінь. Проте низька хмарність була ключовим обмежувальним фактором у продуктивності снаряда, оскільки його лазерний детектор не встигає виявити лазерну енергію та маневрувати для удару.

«Російська промисловість, ймовірно, спробує покращити польотні характеристики «Краснополя» та скоротити час лазерного виявлення снаряда. З наближенням зими доступ Росії до вдосконалених високоточних боєприпасів, імовірно, стане одним із ключових факторів її операційної ефективності в Україні», – наголосили у британській розвідці.

Що відомо про «Краснополь».

Це корегований артилерійський боєприпас калібру 152 або 155 мм. Призначений для ураження броньованих цілей та воєнних об'єктів з першого пострілу. Корекцію виконують аеродинамічні керма на кінцевій ділянці польоту за лазерною позначкою на цілі. Для збільшення максимальної відстані снаряд має реактивний двигун або донний газогенератор. Розвинені аеродинамічні поверхні забезпечують планування до цілі, чим збільшують відстань та зменшують обмеження за висотою хмарності. Боєприпас входить у російський комплекс керованого артилерійського озброєння, розроблений у тульському КБ «Приладобудування».