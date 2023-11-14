Кирило Буданов назвав три фактори, від яких залежить участь Росії у війні

Війна в Україні зможе тривати ще довго, можливо, без ведення потужних бойових дій. Загалом здатність Росії продовжувати війну залежить від трьох чинників. Про це глава ГУР Кирило Буданов заявив 13 листопада в коментарі для NV.

За його словами, цілкому реалістичним є сценарій, за якого війна може тривати ще довго – росіяни просто не будуть підписувати жодного договору з Києвом та коаліцією союзників. Росія продовжить здійснювати хаотичні обстріли території України, але без ведення потужних бойових дій.

«Є такі випадки в історії, коли давні війни між державами юридично так і не завершені. Простий приклад – РФ і Японія, після 1945 року вони так і не підписали мирний договір через Північні острови. Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти», – заявив Буданов.

Відповідаючи на питання про те, «скільки часу РФ може вести бойові дії високої інтенсивності» керівник ГУР перелічив чинники, від яких залежатиме майбутнє Росії: системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення і психологічний фактор – зростання втоми від війни у суспільстві.

«Поки що у РФ ще зберігається економічна стійкість. Так, ми спостерігаємо в них масштабну кризу пального, різке подорожчання продуктів харчування (за останні два місяці там двічі підскочили ціни на 15-20%) та інших товарів і послуг. Це все розхитує їхню економіку та соціальну сферу, реальні проблеми вони відчують у 2025 році», – каже Буданов.

Ланцюги виробництва у РФ поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік. Але втома від війни серед росіян стрімко зростає, також стрімко скорочується населення, зокрема і чоловіче, хоча це не означає, що у Путіна виникнуть проблеми з «гарматним м’ясом». Буданов каже, що зараз дуже важливо слухати економістів, які моделюють ситуації, враховуючи безліч різноманітних даних.

«Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу», ­– вважає Буданов.